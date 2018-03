140 fyres på slagteri - nathold i Ringsted nedlægges

Lørdag 10. marts 2018 kl. 00:53Slagteri-giganten Danish Crown har netop meddelt 140 ansatte på slagteriet i Ringsted, at de er fyret med virkning fra udgangen af maj. Et nathold nedlægges fra 1. juni, fordi tilførslen af slagtesvin ikke svarer til forventningerne. Halvdelen af de fyrede får tilbudt job som ferieafløsere.Selvom tilførslen af slagtesvin til Danish Crown som helhed er stigende, er det over hele produktion linjen mindre end forventet.