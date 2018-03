USA-Korea sensation! - Donald Trump og Kim Jong-un mødes

Fredag 9. marts 2018 kl. 20:57At den amerikanske præsident Donald Trump er en anderledes og handlingens mand, matcher fint den nordkoreanske leder Kim Jong-un - der er af samme støbning. De 2 har nu skabt en ren sensation, fordi de har besluttet at mødes (formentlig) i maj. I stedet for at strides vil de tale sammen.Uden at være for optimistisk er det jo samtalen, og at man mødes, der løser konflikter. Tidligere i denne uge var sydkoreanske topfolk på besøg hos Kim Jong-un.Altsammen følger det i kølvandet på vinter-OL, hvor Nord- og Sydkorea slog pjalterne sammen på flere områder.