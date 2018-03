Ung international badminton-spiller fundet død i sin seng

Fredag 9. marts 2018 kl. 10:37Den sydkoreanske badminton-spiller Jung Jae Sung er fundet død i sin seng. Han blev 35 år, og hele den internationale badminton verden er chokeret. Et liv og en sport karriere, der begyndte, da han kun var 7 år, er slut. I 2001 spillede han første gang på det sydkoreanske landshold, og så gik det ellers bogstaveligt slag i slag.Jung Jae Sungs række af medaljer voksede hvert år. Den omfattede OL, VM, Thomas Cup og World Cup blot for at nævne nogle af dem.