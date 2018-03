Beboer formentlig indebrændt under voldsom gårdbrand

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 9. marts 2018 kl. 00:10Politi og brandvæsen har de sene timer torsdag aften kæmpet med en voldsom gårdbrand i landområdet mellem nordøstjyske Arden og Hobro. En ældre mand, der bor på gården savnes og er formentlig indebrændt. Stuehuset var totalt overtændt, da brandvæsenet nåede frem.Man har derfor ikke kunnet trænge ind i beboelsen for at søge efter manden. Brandslukningen kommer til at stå på et godt stykke henover natten.