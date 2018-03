Effektfuld kvindernes dag! - 5 millioner gik i strejke

Torsdag 8. marts 2018 kl. 22:35Lidt over 5 millioner spanske kvinder har meddelt deres deltagelse i en 24 timers strejke som en effektfuld markering af den internationale kvindernes dag. På den måde ønsker de spanske kvinder at vise, hvordan verden går i stå, hvis ikke kvinderne medvirker.Kvindernes dag er blevet markeret verden over - naturligvis også i Danmark, men stilfærdigt.