Yngre mand død efter overfald - en anden mand anholdt

Torsdag 8. marts 2018 kl. 13:10En 33-årig mand er død mellem hænderne på sygehuslæger, efter at han tidligere på ugen blev overfaldet i Rødovre på den københavnske vestegn. En mand er anholdt og sigtet for overfaldet, som altså udviklede sig til et mord. Der foreligger ingen yderligere oplysninger endnu om den anholdte.De 2 mænd var kommet i strid omkring nogle parkeringforhold, og det udviklede sig korporligt og til det værst tænkelige for den nu døde mand.