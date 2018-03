Igen en selvmord-tragedie - person dræbt af tog

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 8. marts 2018 kl. 11:56En ikke nærmere identificeret person er i formiddag blevet påkørt og dræbt af et tog ved Fårup station 10 km syd for østjyske Hobro. Igen en selvmord-tragedie, som der efterhånden er mange af, hvor tog involveres. Tog-trafikken mellem Århus og Ålborg har som følge af ulykken været indstillet.Ifølge DSB har man nu igen fået gang i togene efter et par timers afbrydelse.