Dansk fly med 291 tvunget til at nødlande på vej til Thailand

Et fly fra rejseselskabet Tui med 291 danske passagerer måtte i nat nødlande undervejs fra København til Thailand. Flyet fik problemer med den ene motor efter 7 timer i luften, og piloterne besluttede at lande i det centralasiatiske land Turkmenistan. Der har de mange ferielystne danskere overnattet.Det problemramte fly skulle have bragt et tilsvarende antal danskere fra Thailand til København i dag, men deres tilbagerejse er nu udsat til i morgen.