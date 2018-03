17-årig pige dræbt i voldsomt harmonika-sammenstød

Onsdag 7. marts 2018 kl. 08:435 piger/kvinder i en bil blev alle kvæstet, flere alvorligt, og en 17-årig fra Odense døde i nat, efter et voldsomt harmonika-sammenstød på den fynske motorvej E20. Bilens 18-årige fører overså, at alle foran holdt stille som følge af en væltet lastbil, og de bragede i deres bil ind i hele 4 andre.Alle 5 piger/kvinder i alderen 17-20 år blev bragt på sygehus, og den 17-årige til universitetsygehuset i Odense, hvor lægerne i nat imidlertid måtte opgive at redde hendes liv.