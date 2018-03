Over 400 år gammel kro totalt nedbrændt i nattens mørke

Tirsdag 6. marts 2018 kl. 10:53Den over 400 år gamle Gl. Rye Kro i det midtjyske søhøjland mellem Silkeborg og Skanderborg er i nat totalt nedbrændt. Da brandvæsenet nåede frem, var kroen allerede overtændt, hvorfor man lod kroen nedbrænde under kontrol, så ilden ikke bredte sig.Dermed har området omkring Himmelbjerget mistet et af sine klenodier. Der er endnu ingen meldinger om brandårsagen.