Efter vinter-OL sidder Nord- og Sydkorea omkring samme bord

Tirsdag 6. marts 2018 kl. 05:34Den nordkoreanske leder Kim Jong-un og højtstående repræsentanter for det sydkoreanske styre sidder nu sammen omkring bordet. Hvor de spiser og taler, og hvorfra meldingen er, at parterne ønsker et tættere forhold. Et nyt overraskende positivt møde mellem de 2 dele af Korea i kølvandet på vinter-OL i syd.Nord- og Sydkorea optrådte i fællesskab ved OL bl.a. under åbningceremonien og med et fælles ishockey kvinde-hold. Hvilket var starten på den storpolitiske optøning, som altså nu fortsætter med den nordkoreanske leder i front.Senere i denne uge ventes den sydkoreanske delegation at rejse til USA og orientere om den netop afholdte middag med Kim Jong-un og samtalen herunder.