"Flippy" er startet i burger-jobbet - robot afløser os

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 5. marts 2018 kl. 23:58Amerikanerne er som oftest forud - vi ved, hvad der venter om nogle år efter melding om, at "Flippy" er startet i jobbet på en burger-restaurant i Pasadena nær Los Angeles i Californien. Robotten klarer jobbet perfekt - al mad er ens tilberedt og anrettet. Men også det kan vel ændre sig med tiden.At "Flippy" er fremtiden i sådanne burger-jobs kan udledes af, at restauranten er den første af mange håndfulde, hvor fast-food maden tilberedes og serveres af robotter i stedet for mennesker.