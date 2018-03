Kæmpen TDC igen i knæ - har store telefon problemer

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 5. marts 2018 kl. 16:23Sandsynligvis går det for hurtigt med at udvikle nye systemer og sætte dem iværk, inden man er sikre på, at det virker. Tilsvarende har man for lidt fokus på kunderne og alt for meget på at tjene penge - til aktionærerne. Kæmpen TDC er igen i knæ - har været det hele dagen med store telefon problemer.Kunder har ikke kunnet ringe eller modtage opkald på mobiltelefon, fastnettet har været kvæstet, mobilt internet også o.s.v. Antallet af berørte kunder nærmer sig nu 2 millioner. Alt imens TDC bedyrer, at alle kræfter er sat ind for at finde og løse problemerne.