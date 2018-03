Forsikringselskab lukker - er stadig i stand til at betale

Mandag 5. marts 2018 kl. 11:28Det 20 år gamle forsikringselskab Alpha Insurance A/S med hjemsted i København lukker. Det blev besluttet på generalforsamling i går, men man fortsætter under afviklingen med at fungere. Selskabet er således stadig i stand til at betale erstatninger, men det er frygten for det modsatte, der har medført beslutningen.Hovedårsagen til den drastiske beslutning i Alpha Insurance A/S er, at selskabets primære genforsikringpartner, CBL Insurance Limited er i betalingstandsning.Forsikringselskabet oplyser om den ekstraordinære situation på www.alphagroup.dk (både engelsk og dansk), hvor også finanstilsynets handlinger i forhold til selskabet kan iagttages.