Silvio Berlusconi vinder italiensk valg, men har ikke et flertal

Mandag 5. marts 2018 kl. 04:51De italienske vælgere har afgivet stemme og valgt et nyt parlament, men det ser vanskeligt ud, fordi ingen har flertal. Heller ikke den adskillige gange tidligere premierminister Silvio Berlusconi og hans centrum-højre koalition, selvom han og partierne ser ud til at vinde valget efter de foreløbige optællinger i nat.Der forestår således vanskelige og formentlig langvarige forhandlinger om dannelsen af en regering. Berlusconis koalition anslås at få 250-270 mandater, men flertal kræver 316. De øvrige partier er endnu længere fra at kunne opnå flertal.