En ny dødens dag i Alperne

Søndag 4. marts 2018 kl. 23:20Endnu en dag, der har kostet menneskeliv i den franske del af Alperne. Redningfolk har kæmpet i mange timer for at finde lavine-ramte, og der savnes sent i aften fortsat 3 personer. Foruden dem blev 2 dræbt, mens 2 andre blev alvorligt kvæstet af snemasser.Det var både skiløbere og vandrere, der blev revet med af 4 forskellige laviner i det sydøstlige Frankrig henover søndagen.