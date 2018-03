Handelkrig udvikler sig - Kina mere diplomatisk end EU

Søndag 4. marts 2018 kl. 18:37Inden den overhovedet er iværk i form af told og andre forhindringer, udvikler handelkrigen sig ikke mindst mellem USA og EU. Europæerne har spillet med musklerne de seneste dage, og det har den amerikanske præsident Donald Trump ikke overset. Hvorfor han nu truer med yderligere indgreb overfor EU-eksport til de 250 millioner amerikanere.Modsætningvis håndterer Kina den truende handelkrig mere diplomatisk. Ved at udtrykke, at en sådan ønsker man ikke. På den anden side kan kineserne ikke stiltiende se på, at landets økonomi eventuelt lider skade. Netop Kina er iblandt de lande, som en amerikansk metal-told er rettet imod.