Italiensk fodboldspiller fundet død på sit hotelværelse

Søndag 4. marts 2018 kl. 13:32Den italienske professionelle fodboldspiller Davide Astori er fundet død på sit hotelværelse i den norditalienske by Udine, hvor han skulle have spillet kamp for sin klub Fiorentina i dag. Han blev 31 år, og hele den italienske fodboldverden er i chok her få timer efter den tragiske meddelelse.Davide Astori startede sin professionelle karriere i Milan og debuterede på det italienske landshold i 2011. Han var født i norditalienske Lombardiet.