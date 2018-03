Tysk kaos efter SPD-ja til regering - socialdemokraterne vælgerknuses

Søndag 4. marts 2018 kl. 13:08Det kaos i tysk politik, som startede for 3 uger siden, med SPDs partiformand Martin Schulz' pludselige tilbagetræden, ser ud til at fortsætte. Ikke mindst i regeringpartiet SPD (socialdemokraterne), hvis medlemmer med 66% ja har givet deres tilslutning til dannelsen af regering med CDU/CSU og med kansler Angela Merkel i spidsen. Hver 3. SPD-medlem er altså imod, og i en opinion i dag får socialdemokraterne en knusende behandling. Kun tilslutning fra 16% af de tyske vælgere, mens regering partneren kan mønstre 33% af vælgerne, hvis der ville være valg i dag. Mens SPD således knuses af det tyske folk, kan CDU/CSU klappe i hænderne.Fordi det lykkedes at trække socialdemokraterne til truget, og endda få dem til at drikke af det.Den 47-årige Andrea Maria Nahles (billedet med Martin Schulz i toppen/baggrunden), der er formand for SPDs parlamentgruppe i den tyske Bundestag, ventes formelt at overtage formandskabet i partiet (hun har overtaget det reelt), står med en hel sæk varme kartofler i hænderne. Hendes præcise rolle i den nye regering er endnu uklar, og det er det også, om hun kan matche Angela Merkel.