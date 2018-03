3 døde af at spise melon - yderligere 15 er syge

Lørdag 3. marts 2018 kl. 16:13Der er yderste agtpågivenhed i Australien, hvor 3 nu er døde af listeria (bakterier) i melon, mens yderligere 15 er under behandling. De har alle spist afskårne stykker af cantaloupe melon. Som dele af den australske befolkning nu advares imod at sætte tænderne i.Symptomerne som følge af melon-spisningen har været kendt i over 1 måned, men først nu er alvoren slået igennem på den værst tænkelige måde.