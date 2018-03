Mand lagde sig til at sove ude i kulden - livfarligt, men reddet

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 3. marts 2018 kl. 15:18En 38-årig mand lagde sig indtil videre af ukendte årsager til at sove ude i kulden i sydjyske Sønderborg i nat. En livfarlig beslutning, men manden blev reddet af en forbipasserende kvinde, der så ham ligge i en baggård og slog alarm. På sygehuset nåede indsatsen at få manden til hægterne igen.Der advares nu bredt om, at man ikke blot tager en lur udendørs i stærkt frostvejr. Der er i den forløbne uge sket 2 dødfald i Danmark som følge af sne og frost.