Igen skiløbere dræbt! - 5 ramt af lavine hvoraf 4 døde

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 3. marts 2018 kl. 07:26Det seneste døgn har føjet 4 nye dødofre til den i forvejen lange liste over skiløbere, der den seneste tid har mistet livet i Alperne. 2 kvinder og 2 mænd alle af fransk nationalitet blev i går dræbt af en lavine i det franske nationalpark område Mercantour tæt ved grænsen til Italien og Middelhavet.En 5. fransk kvinde blev reddet, men kvæstet. En guide, der ledsagede de 5 skiløbere, undgik selv døden og deltog i eftersøgningen, men blev efterfølgende anholdt for at have bragt hele selskabet i unødvendig risiko.