Rusland lukker for gashanen til Ukraine - skoler lukkes

Fredag 2. marts 2018 kl. 21:52Udover vejrmæssigt kaos i det urolige Ukraine er der nu optræk til energi-kaos. Som følge af at Rusland lukker for gashanen til landet. En forsyninglinje, der også går til EU-landene, er således under afbrydelse. I Ukraine betyder gasmanglen, at skoler og andre uddannelsesteder lukkes.Det sker for at spare, samtidig med at der er givet ordre til at skifte fra gas til olie, alle steder hvor det er muligt. Den årelange konflikt mellem Rusland og Ukraine om gassen har taget en uheldig drejning på det mindst belejlige tidpunkt - med vinterkulde i hele Europa.