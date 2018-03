Det hører ikke til i munden! - metalspåner i pålægmix

Fredag 2. marts 2018 kl. 19:54Supermarkederne Rema 1000 har fået et problem at kæmpe med i dag, hvor der er konstateret pakker med pålægmix, der også indeholdt metalspåner. Og det hører jo absolut ikke til i munden... Nu er man i færd med at fjerne pålægget, som kunder imidlertid også kan have derhjemme.Det er pålægmix i 400 g pakker med pakkedato 21. februar og holdbarhed til 14. marts, der er omfattet af problemet med metalspånerne.