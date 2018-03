Kro konkurs efter 33 år

Fredag 2. marts 2018 kl. 06:13Danmark var engang præget af kroer langs landeveje og i den pragtfulde natur, men efterhånden er de alle forsvundet. Det gør nu også Niels Bugges Kro ved Hald sø 5-6 km syd for midtjyske Viborg. Den enkeltmand ejede kro gennem 33 år er nemlig konkurs. Tyngende gæld har sat et endegyldigt punktum.Et stort antal ansatte har mistet jobbet, og mange med planlagte familiefester og andre arrangementer har pådraget sig en "klemmelus" - medmindre det lykkes at finde en ny kapitalstærk ejer meget hurtigt.