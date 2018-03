Handelkrig er brudt ud - starter mellem USA og EU

Torsdag 1. marts 2018 kl. 23:52På helt gammeldags maner er verden nu ved at bevæge sig ind i en regulær handelkrig. Med afgifter i det ene land over for det andet - og omvendt. USA vil indføre told på metalimport, og EU har straks reageret og bebudet told på amerikanske varer, der importeres i medlemlandene.Det er skruen uden ende, en handelkrig er brudt ud - og har hverken mening eller udsigt til at bringe løsninger. Tværtimod.