Kvinder som fodboldfans bandlyst i Iran i 38 år

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 1. marts 2018 kl. 21:54Siden det islamistiske præstestyre i Iran holdt sit indtog ved såkaldt revolution for 38 år siden har kvinder som fodboldfans været bandlyst. Det fik en gruppe på 35 kvinder i dag at føle, idet de blev fjernet af politi, fra et stadion i hovedstaden Teheran, hvor de forsøgte at overvære en fodboldkamp.Den schweizisk-italienske præsident for fodboldforbundet FIFA Gianni Infantino var tilstede på fodboldstadion og oplevede på nærmeste hold, i hvilket jerngreb styret i Iran holder befolkningen.