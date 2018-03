En ny kulde-tragedie! - kvinde fundet død i park i Roskilde

Torsdag 1. marts 2018 kl. 15:20En 84-årig kvinde blev i formiddag fundet død af kulde i en park i Roskilde kun et par hundrede meter fra hendes hjem. Den nye kulde-tragedie er den 2. i Danmark indenfor det sidste døgns tid. I går døde en 54-årig mand på Bornholm af sne og kulde. Han blev fundet på en mark.Den gamle dame i Roskilde var alt for sparsomt påklædt til at gå rundt i det kolde sne- og frostvejr. Hvornår hun forlod sit hjem er uvist, men hun blev konstateret hjemme kort før midnat.