Irland på standby - alle skoler er lukket indtil næste uge

Torsdag 1. marts 2018 kl. 11:26Den 3. største europæiske ø Irland vest for England er på standby. På grund af ekstremt vintervejr er eller bliver alting i løbet af i dag lukket. Alle skoler er eksempelvis allerede lukket indtil næste uge. De 6 millioner indbyggere i ø-landet frarådes desuden at begive sig udendørs fra sidst på eftermiddagen.Årsagen er mere sne, og efterfølgende decideret snestorm, idet et stormvejr netop har sat ind og vil blive gradvis værre i løbet af indeværende døgn.