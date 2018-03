Den onde tvangauktion-spiral fortsætter op i Nykøbing F

Torsdag 1. marts 2018 kl. 10:34Med 38 bekendtgørelser i forbindelse med tvangauktion fra retten i Nykøbing F i februar blev der sat ny rekord - igen. I februar 2017 var antallet af tvangauktion-bekendtgørelser 34. At det ser slemt ud, understøttes af dette års 2 første måneder med 82 bekendtgørelser over for 72 i de første 2 måneder af 2017.Der er altså grund til at hænge både med mundvigene og (vinder)armene. Ingen grund til jubel, og kommunerne puster jo også til ilden ved nu at begære tvangauktioner på grundlag af selv små skyldige beløb i ejendomskat.