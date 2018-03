Fiskere reddet fra kutter der sad fast i is og påsejlede bro

Onsdag 28. februar 2018 kl. 22:53En fiskekutter var i dag omdrejningpunkt for mere end almindeligt drama i nordjyske Limfjorden. Hvor en helikopter måtte redde 3 fiskere fra kutteren, som sad fast i is og drev mod Aggersundbroen - som den ramte. Broen led ubetydelig overlast, mens fiskekutteren blev en del skadet.Aggersundbroen, der fører over Limfjorden 5 km fra Løgstør, måtte lukkes nogle timer ad flere omgange, mens man fik fiskekutteren fri og faren drev over.