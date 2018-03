Ex-advokat idømt fængsel for at forgribe sig på datters veninde

Onsdag 28. februar 2018 kl. 19:22En 56-årig mand, der tidligere boede i Tappernøje og arbejdede som advokat, er i dag idømt 15 måneders fængsel for at have forgrebet sig på sin datters veninde. Dommen faldt i retten i Næstved. Ex-advokaten har nu 14 dage til at overveje, om han vil acceptere eller anke.Mandens massage (andet seksuelt forhold end samleje) af datterens veninde fandt sted gentagne gange over 8 år frem til 2010. Datterens veninde var under 15 år.