Irma drages af sine rødder og siger farvel til 185 ansatte og 11 butikker

Onsdag 28. februar 2018 kl. 11:26Det er slut med at være supermarked for alle mulige kunder rundt i Danmark. Irma drages af sine rødder og vender tilbage til København. Det nu Coop-ejede Irma-navn skal være forbeholdt københavnerne og betjene dem, der hvor de bor og søger hen i fritiden. Som dengang! Derfor siger Irma-Pigen farvel til 185 ansatte og 11 butikker, der holder åbent sidste gang senest 8. april. Slut i københavnske Tåstrup, Værløse, Virum, 2 x Valby og Sundbyvester, nordsjællandske Frederikssund og de sjællandske byer Næstved, Ringsted, Slagelse og Holbæk. Til gengæld åbnes en ny butik i københavnske Hellerup nu 8. marts, og næste år en kæmpe i centrum af København.Coop kalder det nye koncept for "Det Urbane Irma", der skal være noget særligt for dem, der bl.a. efterspørger økologi, dyrevelfærd, livnydelse og madglæde - og nye produkter.