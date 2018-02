Danmark sneet inde - store forsinkelser overalt

Onsdag 28. februar 2018 kl. 08:49Ikke mindst togdriften er præget af de sidste par døgns "gemytlige" snefald og fygning, men også motorvejene er i en tilstand, så der er store forsinkelser overalt. Ligesom man skal færdes med forsigtighed. Intet er så vigtigt, at man ikke skal passe på sig selv og/eller andre.Tog-trafikken fra København til Hamburg er blandt de mange strækninger, hvor der er iværksat en ændret køreplan. Rejsende må selv sørge for at komme frem til og fra Nykøbing F, idet de internationale tog til og fra Hamburg først starter i Lolland-Falsters største by.På hele Sjælland er togdriften ændret, og som om sneen ikke skulle være nok, så er der knuder med signalerne for S-togene ved københavnske Bispebjerg station.De lokale veje især på øerne - Bornholm, Møn og Lolland-Falster er svært fremkommelige, og man skal færdes med stor forsigtighed.