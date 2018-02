Repræsentantskabet i DBU mødes - og skal lave om

Tirsdag 27. februar 2018 kl. 23:52Dansk Boldspil-Union (DBU) holder repræsentantskabmøde i midtjyske Herning i den kommende weekend. Et møde med en fornyende dagsorden, idet man bl.a. skal drøfte at lave afgørende om i DBU. Herunder halvere antallet af medlemmer af bestyrelsen og afskaffe kassererposten.Som konsekvens af en mindre bestyrelse foreslås, at forretningudvalget nedlægges.I forbindelse med repræsentantskabmødet uddeles også priser for sportpræstationer i 2017.