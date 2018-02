Kvinde og pige forsvundet fra stort asylcenter

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 27. februar 2018 kl. 22:37Mystikken begynder at brede sig omkring et stort asylcenter i nordjyske Frederikshavn. I går forsvandt en 18-årig kvinde, som politiet nu eftersøger intensivt, og for et par uger siden forsvandt en 16-årig pige, der endnu ikke er fundet. Politiet er ved at blive mistænksomt.Man fortsætter ved dagens begyndelse i morgen eftersøgningen af den netop forsvundne 18-årige kvinde.Asylcentret i Frederikshavn har eksisteret i 5 år og har plads til 400 beboere.