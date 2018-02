Yngre mand forsvandt fra sit hjem - er nu fundet død

Mandag 26. februar 2018 kl. 19:40En 36-årig mand, der sent i aftes forsvandt fra sit hjem i en forstad til østjyske Kolding, er i eftermiddag fundet død tæt ved hjemmet. Der foreligger ingen nærmere info om årsagen til hans forsvinden eller hans død. Politiet nøjes med at fastslå, at intet tyder på noget kriminelt.Den yngre mand forsvandt uden at meddele noget fra sit hjem i aftes, og i timerne efter meldt savnet, hvorefter der blev sat en omfattende eftersøgning iværk.