Nye bilbrande i København - muligvis er alle påsat

Mandag 26. februar 2018 kl. 08:51Spredt over søndag aften udbrændte 6 biler i København. Sandsynligvis en ny omgang påsatte bilbrande, idet de alle betegnes som muligvis påsat. I Valby, Rødovre og Tåstrup på den københavnske vestegn ødelagde flammer biler. Der var ingen personskader eller risiko for beboelser.Politiet er ret overbevist om, at den første af brandene var påsat. Hvilket imidlertid nok viser sig også at være tilfældet med de andre 2.