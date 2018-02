Eksplosion-brand i engelsk storby - muligt indespærrede

Søndag 25. februar 2018 kl. 21:40Den midtengelske storby Leicester er i aften ramt af en eksplosion-brand, som endnu ikke er nærmere forklaret. Alle redning kræfter er sat ind for både at bekæmpe ild og søge efter eventuelle ofre. En decideret eksplosion skulle have ført til det nuværende flammehav i byens centrum.Der er foreløbige meldinger om ødelæggelse af såvel en boligejendom som en butik. Det er uvist, om nogen er indespærret i ruiner og flammehav.