Fuld kvinde fundet liggende på banegård - nok overfaldet

Søndag 25. februar 2018 kl. 12:37En 44-årig kvinde er i øjeblikket under behandling på sygehus, efter at hun i morgenstunden blev fundet liggende på banegården i midtjyske Herning. Hun var fuld og havde øjensynligt været udsat for et overfald, uden dog at have iøjnefaldende kvæstelser.Samtidig med lægernes indsats arbejder politifolk med at finde hoved og hale på den indtil videre lidt mystiske morgen-hændelse. Efterhånden som kvinden bliver ædru, kan hun måske forklare sig, hvis hun kan huske noget.