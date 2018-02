Pigegruppe sanger død

Lørdag 24. februar 2018 kl. 14:06Det fremtrædende medlem af den amerikanske pigegruppe The Crystals, Barbara Alston er død 74 år af følgerne fra en hårdhændet omgang influenza. Det hele skete for pigerne i de glade 60ere, hvor såkaldte ørehængere som "Then He Kissed Me" slog dundrende igennem på hitlisterne verden over.Barbara Alston og de andre piger i gruppen havde debut i 1960, og så gik det ellers derudaf de efterfølgende 8 år. Gruppen havde sit omdrejningpunkt i New York. Større kunne det ikke blive.