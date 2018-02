TDC-nedbrud slog alarm- og lægevagt-telefoner ihjel

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 24. februar 2018 kl. 12:05Det tidligere telefon-selskab TDC, som nu har mest travlt med at skabe en gigantisk økonomisk koncern, der kan sælges og sælges... i stedet for at koncentrere kræfterne om at telefoner, internet og TV-fungerer, blev i nat (og er stadig delvis) ramt af nedbrud, der slog både alarm- og lægevagt-telefoner ihjel i hovedstadområdet.Folk er blevet afbrudt i deres samtaler, eller de har slet ikke kunnet få kontakt til politi og lægevagt i mange timer. Nå, ja - men det økonomiske klaver i TDC spiller!