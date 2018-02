Nedtælling til ny ballade - USAs ambassade til Jerusalem i maj

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 23. februar 2018 kl. 22:53Det amerikanske udenrigsministerium har i dag meddelt, at USAs ambassade i Israel er at finde i Jerusalem fra kommende maj. Flytningen af ambassaden finder sted i forbindelse med fejringen af staten Israels 70 års dag. Israelerne jubler, palæstinenserne skælder ud - der er nedtælling til ny ballade i det urolige mellemøsten.Flytningen af USAs ambassade fra Tel Aviv er opfølgning på den amerikanske anerkendelse af Jerusalem som israelsk hovedstad. En meddelelse præsident Donald Trump gav for snart 3 måneder siden. Det affødte også da voldsomme protester og brutale sammenstød mellem parterne i det 8 millioner indbyggere altid omdiskuterede Israel.