Endnu et familiedrama! - mand i Næstved stukket med kniv

Fredag 23. februar 2018 kl. 20:17En 63-årig mand er stadig på operationbordet, efter at han i eftermiddag blev stukket med en kniv af et familiemedlem i en lejlighed i Næstved. Den 37-årige mand, som førte kniven, blev efterfølgende anholdt og fremstilles i morgen i grundlovforhør. Han er sigtet for mordforsøg.Der foreligger ingen enkeltheder om familiedramaet, som er det 2. af sin slags på Sjælland i dag.