Familiedrama! - uligevægtig søn stak sin mor ned med kniv

Fredag 23. februar 2018 kl. 18:09En 38-årig kvinde er indlagt på Rigshospitalet i København, efter at hun i dag blev stukket ned med en kniv af sin 18-årige uligevægtige søn. Familiedramaet udspillede sig i et større boligområde i Vallensbæk på den københavnske vestegn. Moren skulle befinde sig uden for livfare.Sønnen blev efterfølgende anholdt, og han er bragt til behandling på psykiatrisk sygehus.