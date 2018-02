Voldsomheder ved fodbold koster politibetjent livet

Fredag 23. februar 2018 kl. 12:45En spansk politibetjent døde af hjertestop under voldsomheder forud for fodboldkamp mellem nordspanske Athletic Bilbao og FC Spartak Moskva i aftes. 500 politifolk blev sat ind, da spanske og russiske fans røg i totterne på hinanden på yderst brutal vis, også med våben. Politiets forsøg på at dæmpe gemytterne havde tvivlsom succes.Politibetjenten, der mistede livet, var en 51-årig mand fra Bilbao. Fodboldkampen var i regi af UEFA Europa League.