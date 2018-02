Mand fundet indebrændt i sit totalt udbrændte hus

Torsdag 22. februar 2018 kl. 22:35Et hus i et naturområde ved Videbæk i det vestjyske mellem Herning og Ringkøbing udbrændte totalt i nat, og siden har man eftersøgt beboeren. En 75-årig mand, som man sent i dag har fundet indebrændt. Da liget er stærkt medtaget, skal der yderligere undersøgelser til for endeligt at fastslå identiteten.Det var en nabo, der ved 2-tiden i nat slog alarm. Da brandvæsenet nåede frem, var huset helt overtændt. Fordi beboerens bil holdt i garagen, frygtede man det værste. Hvilke bange anelser altså blev til virkelighed i dag.