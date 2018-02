Håndgranat kastet mod USAs ambassade i Montenegro

Torsdag 22. februar 2018 kl. 11:48En ikke nærmere identificeret mand, der efterfølgende begik selvmord, kastede ved midnattid en bombe (sandsynligvis en håndgranat) mod den amerikanske ambassade i det lille land Montenegro ved Adriaterhavet (Middelhavet). Der er ingen meldinger om ofre eller ødelæggelser.De under trekvart million indbyggere i Montenegro menes at være i besiddelse af store mængder håndgranater efter krigene på Balkan i 10-året forud for 2000.