Landbruget bløder - skrantende bank taber 270 millioner kr.

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 22. februar 2018 kl. 11:08Kunderne i den skrantende Vestjysk Bank betalte 338 millioner kr. i gebyrer i 2017. Hvis de penge ikke var kommet i kassen, havde det set sort ud. Banken tabte nemlig (igen) mange penge på sine udlån - 270 millioner kr. fortrinsvis i landbruget, der fortsat bløder alvorligt.I de 3 forløbne år siden Vestjysk Bank fik vendt skuden i 2015 og opnåede et lille overskud har tabene på udlån været samlet 1.056 millioner kr.Banken har i formiddag præsenteret fondbørsen i København for regnskabet med et overskud på 171 millioner kr. for 2017.