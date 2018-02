Nye skyderier i København

Onsdag 21. februar 2018 kl. 23:48Sent i aften er der nye skyderier i Bispebjerg området i det nordvestlige København. En mand er ramt af skud og befinder sig på sygehuset, øjensynligt dog uden at være i livfare. Politiet efterforsker skyderierne, men der er ingen pågrebet som ansvarlig for de kvæstende skud.Da skyderierne fandt sted for kun et par timer siden, er der heller ikke noget overblik med hensyn til personkreds eller årsag.